Україна та Італія узгодили співпрацю в галузі енергетичного переходу та ВДЕ

Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища і енергетичної безпеки Італії оголосили про підписання меморандуму про співпрацю в галузі енергетичного переходу та використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що сторони домовилися про співпрацю в таких напрямках як:

передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;

обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;

прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;

посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включаючи редакцію Національних енергетичних та кліматичних планів (NECP).

Згідно з повідомленням, заступниця міністра енергетики України, Світлана Гринчук, та віце-міністр міністерства навколишнього середовища Італії, Ванніа Ґава, підписали відповідний документ під час Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї.

"Зелений перехід та розвиток відновлюваної енергетики визначені як ключові завдання Енергетичної стратегії України до 2050 року. Поглиблення співпраці з італійськими партнерами у цих галузях має вагому важливість для України, і ми раді укласти відповідний меморандум", - зазначила Світлана Гринчук.

Цей меморандум став важливим кроком для обох країн у розвитку сталої та екологічно чистої енергетики, сприяючи впровадженню інновацій та зменшенню впливу на навколишнє середовище шляхом переходу до відновлюваних джерел енергії.

Додамо, що енергетичний перехід — це перехід декількох країн до сталих економік шляхом відновлюваної енергетики, енергоефективності та сталого розвитку. Кінцевою метою енергетичного переходу є відмова від використання вугілля та інших невідновлюваних енергоресурсів.

Зауважимо, італійська компанія Enel за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту Євросоюзу та Енергетичного співтовариства подарує Україні 5,7 тисячі сонячних панелей.