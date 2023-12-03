Украина и Италия согласовали сотрудничество в области энергетического перехода и ВИЭ

Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии объявили о подписании меморандума о сотрудничестве в области энергетического перехода и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Стороны договорились о сотрудничестве по таким направлениям как:

передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;

обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;

ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;

усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национальных энергетических и климатических планов (NECP).

Согласно сообщению, заместитель министра энергетики Украины, Светлана Гринчук и вице-министр министерства окружающей среды Италии, Ванния Гава, подписали соответствующий документ во время Конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае.

"Зеленый переход и развитие возобновляемой энергетики определены как ключевые задачи Энергетической стратегии Украины до 2050 года. Углубление сотрудничества с итальянскими партнерами в этих отраслях имеет важное значение для Украины, и мы рады заключить соответствующий меморандум", - отметила Светлана Гринчук.

Этот меморандум стал важным шагом для обеих стран в развитии устойчивой и экологически чистой энергетики, способствуя внедрению инноваций и уменьшению влияния на окружающую среду путем перехода к возобновляемым источникам энергии.

Добавим, что энергетический переход — переход нескольких стран к устойчивым экономикам путем возобновляемой энергетики, энергоэффективности и устойчивого развития. Конечная цель энергетического перехода – отказ от использования угля и других невозобновляемых энергоресурсов.

Отметим, что итальянская компания Enel при логистической поддержке Механизма гражданской защиты Евросоюза и Энергетического сообщества подарит Украине 5,7 тысячи солнечных панелей.