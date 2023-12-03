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Украина и Италия согласовали сотрудничество в области энергетического перехода и ВИЭ
Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии объявили о подписании меморандума о сотрудничестве в области энергетического перехода и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Стороны договорились о сотрудничестве по таким направлениям как:
- передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;
- обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;
- ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;
- усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национальных энергетических и климатических планов (NECP).
Согласно сообщению, заместитель министра энергетики Украины, Светлана Гринчук и вице-министр министерства окружающей среды Италии, Ванния Гава, подписали соответствующий документ во время Конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Зеленый переход и развитие возобновляемой энергетики определены как ключевые задачи Энергетической стратегии Украины до 2050 года. Углубление сотрудничества с итальянскими партнерами в этих отраслях имеет важное значение для Украины, и мы рады заключить соответствующий меморандум", - отметила Светлана Гринчук.
Этот меморандум стал важным шагом для обеих стран в развитии устойчивой и экологически чистой энергетики, способствуя внедрению инноваций и уменьшению влияния на окружающую среду путем перехода к возобновляемым источникам энергии.
Добавим, что энергетический переход — переход нескольких стран к устойчивым экономикам путем возобновляемой энергетики, энергоэффективности и устойчивого развития. Конечная цель энергетического перехода – отказ от использования угля и других невозобновляемых энергоресурсов.
Отметим, что итальянская компания Enel при логистической поддержке Механизма гражданской защиты Евросоюза и Энергетического сообщества подарит Украине 5,7 тысячи солнечных панелей.