Украина получит 5,7 тысячи солнечных панелей для школ и больниц от итальянской Enel

Итальянская компания Enel при логистической поддержке Механизма гражданской защиты Евросоюза и Энергетического сообщества подарит Украине 5,7 тысяч солнечных панелей.

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Как сообщают Министерство энергетики, Еврокомиссия и Enel, это первый этап более широкой инициативы ЕС, объявленной главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе ее визита в Киев 2 февраля.

Отмечается, что доставка панелей должна пройти до лета. Каждая панель имеет мощность 350 Вт, то есть речь идет об общей мощности почти в 2 МВт. Площадь каждой фотоэлектрической панели составляет 2 квадратных метра.

Как отметила фон дер Ляйен, эти панели производятся на предприятии 3Sun Gigafactory в Катании при поддержке Европейского инновационного фонда и будут снабжать электроэнергией украинские школы, больницы и пожарные части.

"Я убеждена, что другие европейские компании, а также страны-члены вдохновятся этим первым шагом, чтобы Украина могла полагаться на чистую электроэнергию, производимую дома", - указала она.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон в ходе онлайн-встречи с украинским министром Германом Галущенко подчеркнула, что в ЕС очень гордятся тем, что с помощью солнечных панелей могут помочь повысить энергетическую безопасность школ, больниц и других общественных зданий в Украине.

"Этим первым проектом мы хотим начать более широкую инициативу по повышению энергетической безопасности Украины путем развития ее возобновляемых мощностей. Это яркий пример европейской солидарности в действиях и того, как инвестиции в производство чистых технологий могут сделать Европу более энергетически безопасной и независимой", - отметила еврочиновница.

Она поблагодарила Enel за щедрое пожертвование Украине, отметив, что та доказала, что является лидером не только как компания, занимающая передовые позиции в области чистых технологий, но и из-за своей социальной ответственности.

"Постепенная децентрализация энергосистемы Украины является залогом ее безопасности и устойчивости к атакам со стороны России. Реализуя этот курс, Министерство энергетики будет опираться на стимулирование развития зеленой энергетики. В частности, сегодня критически важно расширить возможности для автономного питания объектов, обеспечивающих функционирование страны", – прокомментировал Галущенко.

Министр добавил, что установка максимального количества солнечных панелей очень важна в контексте подготовки Украины к следующему отопительному сезону.

"Это часть нашей энергетической стратегии, в основе которой – энергетический микс. После российских атак на украинскую энергосистему мы видим, что возобновляемая энергетика – это прекрасное решение для децентрализации генерации. Украина остается верной стремлением к осуществлению зеленого перехода, и война только ускоряет его", – подчеркнул он.

Напомним также, что месяц назад Еврокомиссия объявила о предоставлении Украине дополнительных 2,4 тысячи генераторов в дополнение к 3 тысячам поставленных с начала войны. Кроме того, будет увеличено до 35 миллионов (с ранее анонсированных 30) количество LED-ламп в рамках проекта по обмену украинцами старых ламп накаливания.