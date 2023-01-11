Кабмин хочет развернуть в Украине систему миниэлектростанций. Как это может работать и выгодна ли такая стратегия

В Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий анонсировали создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.

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Рождественские и новогодние праздники в Украине прошли без отключений . Однако с восстановлением деловой активности дефицит в энергосистеме растет, поэтому "Укрэнерго" снова спускает лимиты на места , а в страну возвращаются стабилизационные отключения. В то время как энергетики постепенно восстанавливают поврежденную российскими обстрелами энергосистему, а эффективность украинской противовоздушной обороны растет , жить в условиях отключений Украине придется до конца отопительного сезона .

Вместе с этим 5 января Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий анонсировало создание системы миниэлектростанций . По мнению министерства, такой шаг поможет обезопасить основные электростанции, заживить критическую инфраструктуру и обеспечивать поставки в населенные пункты воды и тепла. Кроме того, миниэлектростанции позволят усилить энергетическую безопасность атомной генерации.

Миниэлектростанции довольно распространенная практика в мире. Их активно в районах, где невозможно провести воздушные линии электропередач. Например в горной местности, на морском побережье, или в местах, пострадавших от стихийного бедствия.

Это может стать хорошей базой и первым шагом для децентрализации энергосистемы Украины. Но для этого экономика такого поколения должна быть сопоставимой с экономикой поколения из энергосистемы. Если такие электростанции будут зависеть от подвоза топлива, как в случае с газовыми и дизельными установками, стоимость электроэнергии, которую они производят, будет выше стоимости электроэнергии из энергосистемы. К примеру цена электроэнергии с генератора – от 20 до 50 грн за кВт-ч, против цены в 5-6 грн за кВт-ч за электроэнергию из энергосистемы для небытовых потребителей.

То есть, миниэлектростанции станут лишь дополнительной опорой энергосистемы на время войны. Однако, если систему миниэлектростанций будут развертывать с прицелом на использование локальных ресурсов, такая система сможет усиливать независимость населенных пунктов даже после войны.

Микрогенерация для обеспечения критической инфраструктуры

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что миниэлектростанции о заговоривших в Правительстве являются примером микрогенерации. Кроме привычных дизельных и газотурбинных установок, в эту категорию входят и минигидроэлектростанции, а также небольшие солнечные и ветровые станции. Мощность такого поколения составляет от нескольких сотен киловатт до нескольких мегаватт.

Такая генерация обычно используется самим потребителем на месте, а не передается в энергосистему. К примеру, есть сельская амбулатория с установленной мощностью 200 кВтч, поэтому для такой амбулатории будет разработан проект с мощностью 200 кВтч. Или в каком-то из районов есть свалка, поэтому возле нее целесообразно построить мусороперерабатывающий завод, который будет генерировать тепловую и электрическую энергию. Эта энергия будет использоваться объектами критической инфраструктуры на местах. Так что фактически это будет пересмотр самой концепции электроснабжения”, - говорит Белявский.

По его мнению, на практике это будет реализовано следующим образом. Сейчас отдельные группы потребителей имеют два ввода питания - основной и резервный. А после реализации проекта у таких потребителей будет еще и автономный ввод.

Эксперт считает, что стоимость строительства одного мегаватта такой мощности составит около 40 млн. гривен, а для реализации отдельного проекта понадобится 5-6 месяцев. При этом он отмечает, что наиболее прогрессивным шагом будет акцент на локальных источниках генерации таких как биоэнергетика и гидроэнергетика.

“Сейчас есть небольшие, но очень производительные гидротурбины, которые могут даже на небольших водоемах генерировать от 200 кВтч и выше. Вообще, сегодня гидроэлектростанции является наиболее продуктивным и прогрессивным методом гидрогенерации”, - говорит Белявский.

Эксперт говорит, что микрогенерация может стать хорошим решением для индустрии. Поскольку после окончания войны Украине нужно будет быстро интегрироваться в экономическое пространство Европейского союза, а там существуют достаточно жесткие нормы по углеродному следу в экспортной продукции и жесткие нормы по выбросам. Так что микрогенерация будет хорошим решением для бизнеса, который видит себя экспортером в ЕС.

При этом он отмечает, что на площадках нефте- и газодобычи будет целесообразно установить газотурбинные электростанции, которые будут генерировать электроэнергию сжигая попутный нефтяной газ.

“Такие электростанции будет легче установить на частных площадках, чем на государственных, поскольку на государственных есть очень много сложных бюрократических моментов. Сложности будут с отводом земли и развитием отдельных параметров учета потребления газа и электроэнергии. К тому же, есть запрет устанавливать частные объекты на государственных площадках”, - говорит эксперт.

Децентрализация энергетики и энергетическая независимость районов

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что установка миниэлектростанций – это довольно распространенная практика во всем мире. Причем речь идет не только об установках генерирующих электроэнергию, но и генерирующих тепло.

Такие установки используют прежде всего в отдаленных районах: в горной местности или на побережье морей. То есть там, где нет разветвленной системы воздушных линий электропередач. А установки в 100-150 МВт-час, упомянутые в своем анонсе Минреинтеграции , являются достаточно перспективным шагом, чтобы обеспечить электроэнергией отдельно взятые населенные пункты. Этих 100 МВт мощности, если речь идет об электрической мощности, достаточно для обеспечения целого города со всеми его детсадами, школами и больницами, если этот город не имеет больших промышленных объектов”, - говорит эксперт.

Рябцев говорит, что такие станции позволят увеличить энергетическую независимость целых районов. Но здесь важна стоимость такой энергии - она должна быть сопоставимой со стоимостью электроэнергии из Объединенной энергосистемы Украины. Потому такие электростанции должны работать на местных источниках.

“Если речь идет о районах добычи углеводородов, то целесообразно установить газотурбинные электростанции, которые будут использовать попутный нефтяной газ, который обычно утилизируют сжигая в факелах, или делают из него товарный продукт автогаз. Также хорошим решением будет установка малых гидроэлектростанций, которых раньше было достаточно много на реках не только в Карпатах, но и центральной части Украины на Полтавщине и Киевщине”, - говорит Рябцев.

Также он отмечает, что миниэлектростанции могут использоваться как временные объекты, которые будут работать в то время, когда будет осуществляться восстановление основного электроснабжения.

“К примеру приезжает несколько грузовиков, или несколько железнодорожных платформ с энергоустановками, генерирующими электроэнергию в то время как возобновляется основное электроснабжение. Такие станции обычно используют при запуске больших объектов поколения. Они установлены на атомных электростанциях. Например, на Чернобыльской станции стояли дизельные генераторы”, - говорит Рябцев.

По его мнению, разворачивая систему миниэлектростанций правительство может пойти двумя путями. Небольшие генерационные установки могут работать как резерв при отсутствии электроснабжения от основной системы. Или это может быть более долгосрочный план с обеспечением самодостаточности отдельных населенных пунктов в рамках общей децентрализации энергетики. Но в таком случае это поколение должно быть независимым от поставки топлива (использовать местное топливо), а цена электроэнергии должна быть сопоставимой с ценой в энергосистеме.