Восстановление и переток из ЕС. Как Украине удалось пережить праздники без отключений электроэнергии и что будет дальше

Рождество 25 декабря и Новый год 1-2 января Украина прошла практически без отключений электроэнергии по всей территории. Многих это удивило – совсем недавно украинцы пережили многодневный блекаут. Рассказываем, почему такое стало возможным и что будет дальше

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Католическое Рождество и Новый год Украина прожила без стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии , ставших уже привычными для украинцев с 10 октября 2022 года. Несмотря на то, что накануне и на Новый год россияне осуществляли массированные обстрелы Украинских городов, благодаря эффективной работе противовоздушной обороны , оккупантам все же не удалось положить энергосистему, а большинство украинских городов обошлось без аварийных отключений. Также важную роль сыграло и восстановление энергосистемы, которое стало возможным благодаря помощи наших партнеров .

Также праздники без отключений стали возможны благодаря существенному ограничению потребления электроэнергии промышленностью, о чем накануне Нового Года заявили в энергохолдинге ДТЭК . Кроме этого важным фактором, который позволил пройти праздники, стала аномально теплая погода в Европе , благодаря чему существенно возросла генерация солнечной электроэнергии и сократился объем потребления в ЕС и Украине.

Кроме этого, определенная часть мощности была поставлена в Объединенную энергосистему Украины из Словакии, где из-за низкого спроса и теплой погоды цены были достаточно низкими. Эта мощность довольно незначительна, однако это также помогло стабилизировать энергосистему на праздники.

Работа ПВО и аномально теплая погода

В пресс-службе оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" говорят, что потепление и выходные дни, в которые промышленность ограничила свою работу, позволили снизить дефицит мощности в системе. Еще одним фактором, способствовавшим стабильной работе энергосистемы по праздникам стала активная работа ремонтных бригад, восстанавливавших поврежденные объекты.

Эксперт Центра Разумкова Максим Белявский говорит, что благодаря блестящей работе противовоздушной обороны украинским энергетикам удается увеличивать количество восстановленной энергетической инфраструктуры - сейчас мы имеем переломный момент, когда количество восстановленных объектов больше, чем разрушенных в результате очередной российской атаки.

Также в пользу Украины сработала теплая погода. Температура фактически вывела график потребления на уровень потребления осеннего сезона, а также позволила увеличить выработку электроэнергии солнечными электростанциями в Украине и ЕС.

Также важным фактором, который обусловил праздники без отключений, стала работа с промышленными потребителями. Одновременно с этим произошло увеличение импорта электроэнергии из ЕС. Аномальные для зимы температуры снизили цены на электроэнергию и энергоносители в Европейском Союзе, что дало Украине возможность импортировать электроэнергию оттуда и закрывать дефицит в нашей энергосистеме”, - говорит эксперт.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что из-за теплой погоды существенно снизилось количество электроэнергии, уходящей на генерацию тепла, и это высвободило определенные мощности ушедших на другие потребности потребителей. Кроме этого, промышленность по праздникам не работала, что и позволило избежать стабилизационных отключений для ряда подсистем Объединенной энергосистемы Украины.

Поставки электроэнергии из ЕС

Основатель компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль, ключевую роль в обеспечении поставок электроэнергии населению на праздники сыграло восстановление инфраструктуры, а также использование газа для генерации электроэнергии

Главное это восстановление инфраструктуры, здесь ведется большая работа, весь цивилизованный мир помогает Украине пройти этот нелегкий период. Речь идет о поставках трансформаторов и другого энергетического оборудования. Также немаловажную роль в данной ситуации играет использование газа как ресурса для генерации. Запасы газа у нас достаточные, чтобы мы могли использовать его для генерации электроэнергии, с другой стороны потребление несколько выше, чем могло бы быть”, - говорит Кобаль.

Вместе с этим он отмечает, что в настоящее время остается нерешенной компенсация со стороны государства, потерь которых понесли частные энергокомпании из-за российской агрессии.

“Далеко не все из энергокомпаний имеют ресурсы, чтобы быстро восстановить поврежденное в результате российских ракетных атак имущество. Конечно, есть компании, принадлежавшие российским олигархам, и их возвращают в государственную собственность, но есть и добросовестные компании, генерирующие и поставляющие электроэнергию в регионах. А государство в этом вопросе сейчас занимает неопределенную позицию», – говорит Кобаль.

По его мнению, удержать баланс энергосистемы без отключений электроэнергии по праздникам, кроме уже упомянутых факторов, помог и импорт электроэнергии из ЕС. Цены в ЕС сильно упали именно из-за теплой погоды.

По данным ExPro Consulting , в Украину из Словакии 1 января было импортировано 2,5 тыс. МВт электроэнергии. На 1-2 января межгосударственные пересечения были выкуплены компаниями "Д.Трейдинг" и "Нексттрейд" (Д.Трейдинг входит в энергохолдинг ДТЭК, а "Нексттрейд" принадлежит Константину Башкаленко, - Delo.ua). Цены же на электроэнергию в Словакии в период рождественских и новогодних праздников значительно упали из-за падения спроса, так 31 декабря 2022 цена достигла ниже 20 евро за МВт-час, но уже к началу рабочей недели цена начала стабилизироваться.

“Теплая погода и низкий спрос на электроэнергию в ЕС позволили нам закупать электроэнергию оттуда. Объемы не так уж велики и цена также приемлема. Но это дает нам возможность закрывать свой дефицит и этим следует воспользоваться”, - говорит Кобаль.

Депутат Верховной Рады и член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Костюх также отметил , что 24-25 декабря 2022 года, когда христиане западного обряда отмечали Рождество, энергосистема Украины в рамках своих физических перетоков с соседними Словакией, Польшей, Румынией и Молдовой получила 26 230 МВт-ч, а отдала - 22 691 МВт-ч. То есть, наша энергосистема дополнительно получила 3,5 МВт электроэнергии, что может свидетельствовать о наличии импорта.

Что будет дальше?

Вместе с этим уже 3 января Кабинет министров утвердил постановление , позволяющее обеспечить бесперебойный импорт электроэнергии промышленным потребителям. Документ предусматривает введение дополнительных гарантий для участников рынка электроэнергии, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

На сегодняшний день согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

В целом энергосистема Украины постепенно восстанавливается от российских атак. И хотя о полном восстановлении можно будет говорить только после войны эффективность ПВО растет, а дефицит в энергосистеме постепенно снижается. Объемы, которые мы технически можем импортировать из ЕС, также не достаточны, чтобы закрыть потребности энергосистемы Украины. Однако Министерство энергетики уже ведет работу по увеличению пропускной способности межгосударственных связей со странами ЕС, что расширит и возможности импорта.

Так что украинцам нужно быть готовыми к тому, что свет будут выключать до конца отопительного сезона. Что же касается 7-8 января, когда Рождество отмечают христиане восточного обряда, то, скорее всего, стабилизационные отключения в эти дни не будут применяться как не применялись в предыдущие зимние праздники. При этом многое будет зависеть от погоды и способности нашей противовоздушной обороны противодействовать атакам российской армии.