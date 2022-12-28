Україні передадуть ще понад 600 генераторів та трансформаторів для відновлення енергосистеми - МЗС

Українські дипломати за останні два тижні домовилися про передачу Україні більше 600 генераторів та трансформаторів від різних країн.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Всім світом "піднімаємо" енергосистему України після російських ударів. Дипломатична команда президента Володимира Зеленського у всіх куточках світу збирає та залучає обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів. На допомогу Україні сьогодні працює ціла енергетична коаліція", - зазначив він.

За його словами, за останні два тижні вдалося домовитися про:

7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі;

543 генераторах потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії;



24 трансформаторах від Фінляндії;



45 трансформаторах від Азербайджану;



19 потужних генераторах від Ізраїлю.

Нагадаємо, Євросоюз в 2022 році передав Україні тисячу одиниць електрогенераторів, щоб допомогти впоратися з труднощами, що виникли внаслідок російських атак, спрямованих на об’єкти енергетичної інфраструктури.