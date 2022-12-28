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Украине передадут еще более 600 генераторов и трансформаторов для восстановления энергосистемы - МИД
Украинские дипломаты за последние две недели договорились о передаче Украине более 600 генераторов и трансформаторов из разных стран.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Всем миром "поднимаем" энергосистему Украины после российских ударов. Дипломатическая команда президента Владимира Зеленского во всех уголках мира собирает и привлекает оборудование для восстановления энергосистемы Украины после российских ударов. В помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", - отметил он.
По его словам, за последние две недели удалось договориться о:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- 7 автотрансформаторах от правительств Литвы, Ирландии, Польши;
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543 генераторах мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании;
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24 трансформаторах от Финляндии;
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45 трансформаторах от Азербайджана;
- 19 мощных генераторах из Израиля.
Напомним, Евросоюз в 2022 году передал Украине тысячу единиц электрогенераторов, чтобы помочь справиться с трудностями, возникшими в результате российских атак, направленных на объекты энергетической инфраструктуры.