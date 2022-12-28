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Украине передадут еще более 600 генераторов и трансформаторов для восстановления энергосистемы - МИД

Украине передадут еще более 600 генераторов и трансформаторов для восстановления энергосистемы - МИД

Украинские дипломаты за последние две недели договорились о передаче Украине более 600 генераторов и трансформаторов из разных стран.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Всем миром "поднимаем" энергосистему Украины после российских ударов. Дипломатическая команда президента Владимира Зеленского во всех уголках мира собирает и привлекает оборудование для восстановления энергосистемы Украины после российских ударов. В помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", - отметил он.

По его словам, за последние две недели удалось договориться о:

  • 7 автотрансформаторах от правительств Литвы, Ирландии, Польши;
  • 543 генераторах мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании;
  • 24 трансформаторах от Финляндии;
  • 45 трансформаторах от Азербайджана;
  • 19 мощных генераторах из Израиля.

Напомним, Евросоюз в 2022 году передал Украине тысячу единиц электрогенераторов, чтобы помочь справиться с трудностями, возникшими в результате российских атак, направленных на объекты энергетической инфраструктуры.

Автор:
Нина Комащенко