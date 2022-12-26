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ОАЭ отправят в Украину 2500 генераторов
Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 2500 генераторов по программе гуманитарной поддержки.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"В рамках достигнутых договоренностей между Украиной и ОАЭ о предоставлении гуманитарной поддержки Украина встретила в Варшаве первый борт помощи — 1200 генераторов", - отметил он.
По его словам, второй самолет от ОАЭ с остальными генераторами ожидается в начале января.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что генераторы передадут учреждениям здравоохранения, образования, а также объектам критической инфраструктуры в пострадавших от российской агрессии регионах — Херсонской, Николаевской, Запорожской, Одесской и Киевской областей.
Напомним, казахский бизнес передал учреждениям здравоохранения в Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов.