ОАЭ отправят в Украину 2500 генераторов

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 2500 генераторов по программе гуманитарной поддержки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"В рамках достигнутых договоренностей между Украиной и ОАЭ о предоставлении гуманитарной поддержки Украина встретила в Варшаве первый борт помощи — 1200 генераторов", - отметил он.

По его словам, второй самолет от ОАЭ с остальными генераторами ожидается в начале января.

Отмечается, что генераторы передадут учреждениям здравоохранения, образования, а также объектам критической инфраструктуры в пострадавших от российской агрессии регионах — Херсонской, Николаевской, Запорожской, Одесской и Киевской областей.

Напомним, казахский бизнес передал учреждениям здравоохранения в Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов.