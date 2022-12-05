Украина и ОАЭ готовятся заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сделали совместное заявление, в котором сообщили о намерении заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Соответствующий документ подписали министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

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Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

Украина стала первым европейским государством, с которым ОАЭ планирует подписать соглашение CEPA.

"Заключение соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Украиной и ОАЭ раскроет полный потенциал нашего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, тем самым помогая нашим бизнес-сообществам развиваться и использовать новые возможности. ОАЭ имеют заслуженную репутацию важного международного торгового и логистического центра", - отметила Свириденко.

Стороны отметили, что на первом этапе реализации положений будущего соглашения Украина и ОАЭ будут усиливать сотрудничество в агросфере. Также перспективно сотрудничество в инфраструктурных проектах, энергетике, фармацевтической промышленности, а также в сфере инноваций, исследований, разработок и технологий.

"Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Украиной открывает ряд новых возможностей для наших экспортеров, инвесторов и производителей, а также предоставляет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины. Мы стремимся договориться о взаимовыгодном соглашении, которое может не только способствовать экономическому восстановлению Украины, но и долгосрочному развитию и дальнейшим перспективам", – отметил Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

Напомним, в июне Украина подписала с ЕС соглашение о "транспортном безвизе". А уже в ноябре Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял соглашение между ЕС и Украиной по трансграничным автомобильным грузоперевозкам.