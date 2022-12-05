Україна та ОАЕ готуються укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство

Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) зробили спільну заяву, в які повідомили про намір укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA). Відповідний документ підписали міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ, доктор Тані бін Ахмед Аль Зейуді.

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Про це 5 грудня повідомила пресслужба Мінекономіки України.

Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ планує підписали угоду CEPA.

"Укладення угоди про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ розкриє повний потенціал нашої співпраці у сфері торгівлі та інвестицій, тим самим допомагаючи нашим бізнес-спільнотам розвиватися та використовувати нові можливості. ОАЕ здобули заслужену репутацію важливого міжнародного торгового та логістичного центру", – зазначила Свириденко.

Сторони зазначили, що на першому етапі реалізації положень майбутньої угоди Україна на ОАЕ будуть посилювати співпрацю в агросфері. Також перспективним є співробітництво в інфраструктурних проектах, енергетиці, фармацевтичній промисловості, а також у сфері інновацій, досліджень, розробок та технологій.

"Угода про всеосяжне економічне партнерство з Україною відкриває низку нових можливостей для наших експортерів, інвесторів і виробників, а також надає доступ до нових ринків в Азії, Африці та на Близькому Сході для сільськогосподарської та промислової продукції з України. Ми прагнемо домовитися про взаємовигідну угоду, яка може не лише сприяти економічному відновленню України, але й довгостроковому розвитку та подальшим перспективам", – зазначив Тані бін Ахмед Аль Зейуді.

Нагадаємо, у червні Україна підписали з ЄС угоду про "транспортний безвіз". А вже в листопаді Європейський парламент переважною більшістю голосів ухвалив угоду між ЄС і Україною з транскордонних автомобільних вантажних перевезень.