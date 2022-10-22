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ОАЕ виділили $100 млн на гуманітарну допомогу Україні
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн доларів.
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Про це повідомила пресслужба постійного представництва ОАЕ в ООН.
"Міжнародна спільнота має посилити свою підтримку, щоб полегшити страждання цивільного населення та забезпечити задоволення їхніх основних потреб. З цією метою раніше цього тижня ОАЕ оголосили про виділення 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Саудівська Аравія виділить Україні гуманітарну допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.Підписуйтесь на наш Telegram канал