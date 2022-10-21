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Байден стурбований можливим скороченням допомоги Україні
Президент США Джо Байден заявив, що він стурбований тим, що зобов’язання США щодо підтримки України можуть похитнутися, якщо республіканці знову візьмуть контроль над Палатою представників.
Про це пише CNN.
"Так, я хвилююся через це, тому що вони сказали, що скоротять допомогу", - заявив Байден.
Зазначається, що Байден зробив такий коментар журналістам під час проміжної передвиборчої кампанії, через кілька днів після того, як лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що якщо Республіканська партія виграє вибори, вони, можливо, не будуть такими готовими надавати допомогу Україні, яка переживає бойові дії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Я думаю, що люди будуть сидіти в рецесії, і вони не збираються виписувати Україні чек", - заявив Маккарті.
Зазначимо, напередодні проміжних виборів до Конгресу США у Республіканській партії намітився розкол щодо питання подальшої допомоги Україні.
Наразі Республіканська партія поділяється на два табори: тих, хто хоче сильно обмежити потік військової допомоги Україні, та тих, хто підтримує допомогу Києву.
Тому зараз американські конгресмени обговорюють ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме продовження підтримки України у 2023 році, навіть якщо результати проміжних виборів до Палати представників призведуть до зменшення такої підтримки.
Так, Конгрес США може до січня ухвалити закон про допомогу Києву до $50 млрд. Гроші будуть розподілені на весь 2023 рік.
Нагадаємо, 14 жовтня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, медичне обладнання і транспортні засоби.
Загалом США вже виділили на безпекову допомогу Україні приблизно $17,6 млрд з початку повномасштабного вторгнення РФ.