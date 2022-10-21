Байден обеспокоен возможным сокращением помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что обязательства США по поддержке Украины могут пошатнуться, если республиканцы снова возьмут контроль над Палатой представителей.

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Об этом пишет CNN.

"Да, я волнуюсь из-за этого, потому что они сказали, что сократят помощь", - заявил Байден.

Отмечается, что Байден сделал такой комментарий журналистам во время промежуточной предвыборной кампании через несколько дней после того, как лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если Республиканская партия выиграет выборы, они, возможно, не будут такими готовыми оказывать помощь Украине.

"Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек", – заявил Маккарти.

Отметим, накануне промежуточных выборов в Конгресс США в Республиканской партии наметился раскол вопроса о дальнейшей помощи Украине.

В настоящее время Республиканская партия делится на два лагеря: тех, кто хочет сильно ограничить поток военной помощи Украине и тех, кто поддерживает помощь Киеву.

Поэтому сейчас американские конгрессмены обсуждают принятие законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины в 2023 году, даже если результаты промежуточных выборов в Палату представителей приведут к уменьшению такой поддержки .

Так, Конгресс США может до января принять закон о помощи Киеву до $50 млрд. Деньги будут распределены на весь 2023 год.

Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.

В целом США уже выделили на помощь безопасности Украины примерно $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.