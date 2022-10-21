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Байден обеспокоен возможным сокращением помощи Украине
Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что обязательства США по поддержке Украины могут пошатнуться, если республиканцы снова возьмут контроль над Палатой представителей.
Об этом пишет CNN.
"Да, я волнуюсь из-за этого, потому что они сказали, что сократят помощь", - заявил Байден.
Отмечается, что Байден сделал такой комментарий журналистам во время промежуточной предвыборной кампании через несколько дней после того, как лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если Республиканская партия выиграет выборы, они, возможно, не будут такими готовыми оказывать помощь Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек", – заявил Маккарти.
Отметим, накануне промежуточных выборов в Конгресс США в Республиканской партии наметился раскол вопроса о дальнейшей помощи Украине.
В настоящее время Республиканская партия делится на два лагеря: тех, кто хочет сильно ограничить поток военной помощи Украине и тех, кто поддерживает помощь Киеву.
Поэтому сейчас американские конгрессмены обсуждают принятие законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины в 2023 году, даже если результаты промежуточных выборов в Палату представителей приведут к уменьшению такой поддержки .
Так, Конгресс США может до января принять закон о помощи Киеву до $50 млрд. Деньги будут распределены на весь 2023 год.
Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.
В целом США уже выделили на помощь безопасности Украины примерно $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.