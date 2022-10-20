У США заговорили про скорочення допомоги Україні

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США у Республіканській партії намітився розкол щодо питання подальшої допомоги Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише видання Politico.

Так, лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті висловив намір скоротити допомогу Україні, якщо партія переможе на проміжних виборах у листопаді.

"Я думаю, що люди сидітимуть в умовах рецесії і вони не виписуватимуть Україні чек", - сказав Маккарті.

Він також пояснив ідею скорочення допомоги тим, що "адміністрація президента США Джо Байдена ігнорує внутрішні питання, які Республіканська партія вважає пріоритетними", такі як забезпечення безпеки південного кордону США.

Видання пише, що коментарі Маккарті викликали суперечності серед республіканців. Багато хто з них не хоче відмовлятися від фінансових зобов'язань перед Україною.

Зазначається, що наразі Республіканська партія поділяється на два табори: тих, хто хоче сильно обмежити потік військової допомоги Україні, та тих, хто підтримує допомогу Києву.

Politico підкреслює, що Білий дім вважає, що якщо військова допомога Україні припиниться, то вона може програти війну Росії. Це дуже негативно вплине на підтримку Республіканської партії серед американських виборців. Тому Білий дім розраховує на союзників у Конгресі, зокрема й серед республіканців.

Видання пише, що республіканці та демократи в цілому хочуть бачити додатковий нагляд та підзвітність, коли йдеться про зброю та обладнання, які США надсилають в Україну. Вони також хочуть, щоб європейські країни надали більшу підтримку, щоб США не несли на собі весь фінансовий тягар.

Нагадаємо, 14 жовтня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, медичне обладнання і транспортні засоби.

Загалом США вже виділили на безпекову допомогу Україні приблизно $17,6 млрд з початку повномасштабного вторгнення РФ.