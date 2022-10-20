США допоможуть у відновленні інфраструктури України

Міністерство інфраструктури України, Міністерство транспорту США та Міністерство торгівлі США підписали спільну заяву щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що заява передбачає створення робочої групи, що займатиметься питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів до процесу відновлення української інфраструктури.

"Сьогоднішньою заявою ми переходимо на стратегічний рівень співпраці у сфері інфраструктури. Наразі наш пріоритет – "проекти виживання", які дозволять українській економіці вистояти в умовах війни та повернути нормальне життя на деокуповані території. У рамках створеної Спільної робочої групи зможемо побудувати ефективну модель нашої співпраці та швидше перейти до реалізації конкретних проектів. Очікуємо на активну участь американського бізнесу та експертних організацій у цьому процесі" , - зазначив міністр Кубраков.

Сторони домовились провести перше засідання робочої групи найближчим часом.

Крім того, український міністр на зустрічі з американськими колегами повідомив про роботу над відновленням критично важливої транспортної інфраструктури в Україні.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення з 322 зруйнованих мостів ремонтні роботи ведуться уже на 47. Також поруч зі зруйнованими мостами облаштовано уже понад 50 тимчасових переправ.

Американські партнери готові посприяти у цьому процесі шляхом безпосередньої допомоги та створенням умов для залучення американського бізнесу та експертів у цей процес.

Нагадаємо, Вашингтон має намір виділити Україні 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки.