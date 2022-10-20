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США помогут в восстановлении инфраструктуры Украины
Министерство инфраструктуры Украины, Министерство транспорта США и Министерство торговли США подписали совместное заявление о поддержке инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановлении.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что заявление предусматривает создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросом привлечения американских государственных институций, бизнеса и экспертов в процесс восстановления украинской инфраструктуры.
"Сегодняшним заявлением мы переходим на стратегический уровень сотрудничества в сфере инфраструктуры. Сейчас наш приоритет – "проекты выживания", которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории. В рамках созданной Совместной рабочей группы сможем построить эффективную модель нашего сотрудничества и скорее перейти к реализации конкретных проектов. Ожидаем активное участие американского бизнеса и экспертных организаций в этом процессе", - отметил министр Кубраков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стороны договорились провести первое заседание рабочей группы в ближайшее время.
Кроме того, украинский министр на встрече с американскими коллегами сообщил о работе по восстановлению критически важной транспортной инфраструктуры в Украине.
В частности, с начала полномасштабного вторжения из 322 разрушенных мостов ремонтные работы ведутся уже на 47. Также рядом с разрушенными мостами обустроено более 50 временных переправ.
Американские партнеры готовы помочь в этом процессе путем непосредственной помощи и созданием условий для привлечения американского бизнеса и экспертов в этот процесс.
Напомним, Вашингтон намерен выделить Украине 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.