Украина получит от США 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки

В ближайшие недели Вашингтон намерен выделить Украине 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.

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Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во вторник, 11 октября, на встрече с министром финансов Украины Сергеем Марченко в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, сообщило 12 октября издание Reuters.

В конце сентября Конгресс одобрил это финансирование, в результате чего общая прямая бюджетная поддержка США для Украины составила 13,5 млрд долларов – все в форме грантов.

Пресс-служба Министерства финансов Украины уточнила, что глава ведомства Марченко во время встречи с Йеллен отметил, что Украина уже получила около 19,4 млрд долларов США финансовой поддержки от иностранных партнеров, начиная с 24 февраля 2022 года.

До конца 2022 года Киев рассчитывает получить 5 млрд евро от ЕС, 4,5 млрд долларов от США и 1,3 млрд долларов от МВФ. Как подчеркнул министр финансов, Украина нуждается в дополнительном внешнем льготном финансировании и грантах для покрытия приоритетных расходов госбюджета и для быстрого восстановления в следующем году.

Между тем, Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине по 1,5 млрд евро бюджетной поддержки в месяц в 2023 году. США хотят начать направлять каждый месяц Украине почти такую же сумму.

Кроме того, Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму около 1,1 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).