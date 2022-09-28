США закупят для Украины вооружения еще на $1,1 млрд, включая 18 HIMARS и 150 броневиков

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму около 1,1 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), говорится в сообщении ведомства.

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"Этот пакет USAI подчеркивает стремление США продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Он представляет собой многолетнее вложение в критически важные возможности для создания прочной мощи Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать суверенитет и территорию Украины перед лицом российской агрессии", - сказано в нем.

В отличие от механизма предоставления имеющегося вооружения из запасов Минобороны США по решению президента, речь в данном случае идет о решении закупить соответствующее вооружение у промышленности.

В частности, оно касается 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасов к ним; 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV); 150 тактических машин для буксировки вооружения; 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники.

Также для Украины будет закуплено два радара против беспилотников; 20 многоцелевых радаров; противобеспилотные воздушные системы; тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика; оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов; бронежилеты и другое полевое снаряжение.

Таким образом, в общей сложности с начала российского вторжения США выделили на помощь Украине в обеспечении безопасности уже более 16,2 миллиарда долларов, с начала 2021 года - около 16,9 миллиарда, а с 2014 года - около 19 миллиардов.