Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $775 миллионов: что в него вошло

Президент США Джозеф Байден передал Государственному департаменту полномочия по выделению 775 миллионов долларов, предусмотренных Министерству обороны США по оборонным статьям, а также на военное образование и обучение, на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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В свою очередь, как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, этот пакет помощи для Украины будет включать 16 105-миллиметровых гаубиц.

Также в него вошли 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle, 40 автомобилей MaxxPro класса MRAP (устойчивых к подрыву мин и защищенных от атак из засады) и около 1000 противотанковых ракет Javelin.

По словам источника агентства, хотя это первый раз, когда сами США предоставляют беспилотники Scan Eagle, в прошлом некая "другая страна" уже поставляла их Украине.

По данным CNN, в пакет помощи также войдут 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW с оптическим отслеживанием и проводным управлением, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем HIMARS.

Кроме того, будут предоставлены дополнительные полноприводные военные автомобили Humvee, оборудование для разминирования, тактические защищенные системы связи, подрывные боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры.

"Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на 775 миллионов долларов. Спасибо президенту США за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!" – прокомментировал решение президент Владимир Зеленский.

Таким образом, с учетом последнего, 19-го, пакета общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, составит 10,6 миллиарда долларов.