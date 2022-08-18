Эксперты призвали Байдена вооружить Украину, пока не поздно

Авторитетные американские эксперты по нацбезопасности, военные, дипломаты и бывшие чиновники написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали немедленно нарастить военную помощь Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Их обращение опубликовало издание The Hill.

В тексте заявления отмечается, что, хотя администрации президента США Джо Байдену удалось успешно объединить союзников страны для предоставления Украине существенных объемов военной помощи, до сих пор не удалось оформить достаточный стратегический нарратив для того, чтобы правительства сохранили общественную поддержку участия стран НАТО в этом процессе в долгосрочной перспективе.

Эксперты отмечают, что война украинцев против России достигла своего апогея и поддержать Украину в интересах США.

"Оказывая помощь достаточную для того, чтобы остановить линию фронта, но не отразить территории, захваченные Россией, администрация Байдена может непреднамеренно вырвать поражение из пасти победы. Из-за чрезмерной осторожности с целью не спровоцировать эскалацию со стороны РФ (конвенционную или ядерную) мы, на самом деле, уступаем инициативу президенту России Владимиру Путину и уменьшаем давление на Москву, которое должно заставить ее прекратить агрессию и серьезно хотеть переговоров", — отметили подписанты заявления.

Они отмечают, что в империалистической войне Кремля речь идет не только о геноциде и действиях, направленных на то, чтобы уничтожить украинцев как политическую нацию, но эта война – явная угроза безопасности и благосостоянию США. Поэтому американские принципы и интересы требуют решительной реакции, чтобы заставить РФ отступить как можно ближе к границам по состоянию на февраль и сделать цену за войну достаточно "дорогой", чтобы сдержать страну-агрессора от третьего вторжения.

"Именно сейчас, когда российские силы пытаются перегруппироваться на востоке и предотвратить попытку Украины отвоевать Херсон на юге, союзники должны предоставить Киеву оружие, которое обеспечит преимущество", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что российские чиновники не раз дали понять – если РФ добьется своего в Украине, то под угрозой окажутся союзники США в Балтии и другие страны региона.

"С необходимым оружием и экономической поддержкой Украина способна нанести поражение России. А если это произойдет – меньшая вероятность, что нашим военным придется рисковать своими жизнями, защищая союзников под гарантиями США, которым тоже угрожает Россия", – отмечают подписанты заявления.

По их мнению поражением Путина можно считать сценарий, когда Украина выстоит как независимая и экономически жизнеспособная страна. В лучшем варианте – чтобы Украина вернула все территории, захваченные от 24 февраля, и земли, которые Россия отхватила у нее в 2014 году, включая Крым.

В заявлении отмечается, что мир возможен только тогда, когда Путин осознает, что потерпел явное поражение и больше не может достичь своих целей – силой взять под контроль Украину или любое другое государство.

В то же время, указывается, что поражением Украины и США можно считать сценарий, если Запад подтолкнет Украину к отказу от определенных территорий в обмен на прекращение огня. А перемирие не положит конец агрессии РФ или оккупации украинских территорий – это просто даст Кремлю передышку, чтобы закрепить свои достижения и снова возобновить наступление.

"Администрация Байдена должна действовать быстрее на запросы Украины на определенные виды вооружения. И когда принимается решение предоставить более сложные системы - как HIMARS – их нужно давать в большем количестве, чтобы добиться максимального результата на поле боя. Украине нужны дальнобойные системы, чтобы срывать российское наступление, в частности, логистику, поставку топлива и боеприпасов. А это значит, что США должны предоставить ракеты с дальностью 300 км, которые позволят бить по российским военным целям где угодно на территории Украины, включая Крым", - подчеркнули эксперты.

По их мнению, хотя Россия неоднократно прибегала к ядерным угрозам, следует помнить, что США также ядерное государство, и было бы стратегической ошибкой считать, что ядерное сдерживание больше не работает.

"Ставки для нас, наших союзников и Украины очень понятны. Не надо обманывать себя. Можно думать, что мы с каждым днем, когда откладываем предоставление Украине необходимого для победы оружия, избегаем конфронтации с Кремлем. Но мы, наоборот, увеличиваем вероятность того, что снова столкнемся с этой опасностью в еще менее выгодных условиях. Умный и предусмотрительный подход – остановить агрессивные намерения Путина по отношению к Украине, и сделать это сейчас, когда это действительно может изменить ситуацию", – резюмировали подписанты.

Соавторы колонки - бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк; бывшая должностница Госдепа и Пентагона Дибра Кейган; бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман, доктор Эвелин Фаркас – экс-замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии; посол Дэниел Фрид – бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы; бывший посол США в Украине Джон Гербст; экскомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес; бывший посол в Германии Джон Корнблум; бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер; бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал; бывший помощник генпрокурора Роберт МакКонелл; экспосол по особым поручениям в отношении бывшего СССР Стефен Сестанович; бывший сотрудник разведки США, эксперт безопасности Джон Сайфер; бывшие послы в Украине Уильям Тейлор и Мари Йованович; бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер; бывший заместитель генсека НАТО и помощник главы Пентагона, экспосол США в России и НАТО Александр Вершбоу.

Отметим, что президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Напомним, недавно также сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали президента Джозефа Байдена усилить давление на российского лидера Владимира Путина и признать Россию государством-спонсором терроризма.