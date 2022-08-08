У Сенаті США знову закликали Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму

Сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликали президента Джозефа Байдена посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Про це політики заявили в неділю, 7 серпня, в ефірі телеканалу CNN.

"Я сподіваюся, що президент вирішить прийняти цю позицію добровільно, і не вилучить з порядку денного питання щодо держави-спонсора тероризму", - сказав Блюменталь.

Грем заявив, що хоче, аби адміністрація Байдена співпрацювала з Конгресом щодо присвоєння Росії такого статусу, але додав, що Конгрес буде просувати відповідний закон незалежно від рішення Байдена.

"Я хотів би працювати з адміністрацією Байдена. Але незалежно від нього ми готові прийняти законодавство щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Я закликаю адміністрацію діяти зараз", — сказав Грем.

Раніше Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.