США серйозно розглядають оголошення Росії державою-спонсором тероризму - посол

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Як наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода", це питання потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів.

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"Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі", - сказала посол.

Зокрема, США також відключили Росію від фінансування міжнародних фінансових установ та перешкодили використанню РФ заморожених коштів центрального банку для погашення свого боргу.

Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - підкреслила Бріджит Брінк.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин 24 червня схвалив резолюцію про включення Російської Федерації до списку країн, які підтримують тероризм.

Остаточне рішення про визнання Росії державою, яка спонсорується діяльністю терористів, у зв'язку з незаконним вторгненням на територію України, має бути ухвалено адміністрацією Джо Байдена.