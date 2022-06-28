Макрон відмовився визнавати Росію "спонсором тероризму"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни G7 погоджуються з необхідністю постачання Україні озброєння для оборони, але не для нападу на територію Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє BFM TV.

Коментуючи заклики Києва оголосити РФ спонсором тероризму, Макрон заявив, що Франція не поділяє таку методологію.

"Що стосується питання кваліфікації як спонсор тероризму, хочу бути правильно зрозумілим. Франція не поділяє подібну методологію, тому що ми завжди прагнемо керуватися юридичним підходом", - сказав Макрон.

Також він заявив, що у Європи немає ілюзій щодо якнайшвидшого рішення війни.

"Ми будемо зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців. Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців", - сказав президент Франції.

За його словами, всі союзники дотримуються однієї лінії – постачають зброю, спорядження, боєприпаси, щоб допомогти українцям оборонятися на своїй території, але не для нападу на територію Росії.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що Росію не можна "принижувати, щоб у день припинення бойових дій світ міг знайти дипломатичне вирішення конфлікту".

Такі слова лідера Франції викликали неоднозначну реакцію серед світових лідерів, а в Україні французький президент піддався критиці.

Раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".