Макрон предлагал Зеленскому уступить суверенитет Украины, чтобы Путин сохранил лицо

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал поступиться суверенитетом Украины для сохранения лица российского лидера Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался рассматривать такой вариант.

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Об этом украинский президент сообщил в интервью итальянскому каналу Rai 1.

"Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории. Это не очень справедливо. Это потерянное время" — сказал Зеленский в ответ Макрону.

Напомним, диалог Макрона с Путиным "застопорился" после того, как были обнародованы свидетельства массовых убийств российскими военными украинских мирных жителей в Буче. Но после победы на президентских выборах Макрон снова позвонил российскому коллеге, детали разговора не разглашались.

Стоит отметить, что во время обращения к Европейскому парламенту 9 мая президент Франции исключил вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. При этом он добавил, что Европа сделает все, чтобы Украина могла устоять, а Россия никогда не смогла победить.