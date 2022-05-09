Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет долгие годы

Во время обращения к Европейскому парламенту в понедельник 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон исключил вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время.

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По словам Макрона вступление в ЕС, вероятно, займет у Украины десятилетия. Об этом передает The New York Times.

Он добавил, что Европа сделает все, чтобы Украина могла устоять, а Россия никогда не смогла победить.

Он также предостерег от эскалации конфликта, заявив, что европейские страны не должны соблазняться "унижением или духом мести".

Напомним, что Украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский союз.