Макрон заявив, що вступ України до Євросоюзу займе довгі роки

Під час звернення до Європейського парламенту у понеділок, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон виключив вступ України до Євросоюзу найближчим часом.

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За словами Макрона, вступ до ЄС, ймовірно, займе в України десятиліття. Про це повідомляє The New York Times.

Він додав, що Європа зробить усе, щоб Україна могла встояти, а Росія ніколи не змогла перемогти.

Він також застеріг від ескалації конфлікту, заявивши, що європейські країни не повинні спокушатися "приниженням чи духом помсти".

Нагадаємо, що українці в ласті підготували відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.