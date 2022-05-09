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Макрон заявив, що вступ України до Євросоюзу займе довгі роки
Під час звернення до Європейського парламенту у понеділок, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон виключив вступ України до Євросоюзу найближчим часом.
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За словами Макрона, вступ до ЄС, ймовірно, займе в України десятиліття. Про це повідомляє The New York Times.
Він додав, що Європа зробить усе, щоб Україна могла встояти, а Росія ніколи не змогла перемогти.
Він також застеріг від ескалації конфлікту, заявивши, що європейські країни не повинні спокушатися "приниженням чи духом помсти".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що українці в ласті підготували відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.