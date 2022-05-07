Макрон офіційно зайняв посаду президента Франції на п'ять років

У Єлисейському палаці в суботу, 7 березня, відбулася інавгурація Еммануеля Макрона - він знову зайняв посаду президента Франції. Про це повідомляє France24.

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На церемонії очікується близько 500 гостей, де голова Конституційної Ради зачитуватиме підсумки виборів.

Макрона було переобрано на п'ять років 24 квітня у другому турі, під час якого він переміг ультраправого суперника Марін Ле Пен. Він набрав 58% голосів виборців, Ле Пен набрала 41,46%.

За результатами першого туру виборів 11 квітня президента Франції Макрон отримав 28,6% голосів, а Ле Пен – 23,9%, що дало можливість кандидатам вийти у другий тур. Президент Володимир Зеленський привітав нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона із перемогою на президентських виборах до інавгурації.

Другий термін політика офіційно розпочнеться 14 травня.