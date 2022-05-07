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Макрон офіційно зайняв посаду президента Франції на п'ять років
У Єлисейському палаці в суботу, 7 березня, відбулася інавгурація Еммануеля Макрона - він знову зайняв посаду президента Франції. Про це повідомляє France24.
На церемонії очікується близько 500 гостей, де голова Конституційної Ради зачитуватиме підсумки виборів.
Макрона було переобрано на п'ять років 24 квітня у другому турі, під час якого він переміг ультраправого суперника Марін Ле Пен. Він набрав 58% голосів виборців, Ле Пен набрала 41,46%.
За результатами першого туру виборів 11 квітня президента Франції Макрон отримав 28,6% голосів, а Ле Пен – 23,9%, що дало можливість кандидатам вийти у другий тур. Президент Володимир Зеленський привітав нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона із перемогою на президентських виборах до інавгурації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Другий термін політика офіційно розпочнеться 14 травня.