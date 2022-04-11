Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур виборів президента Франції: підраховано 100% голосів

Президент Франції Емманюель Макрон переміг у першому турі президентських виборів. Про це повідомляє Le Figaro, яка опублікувала результати опрацювання 100% протоколів.

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Чинний президент набрав 27,6% голосів. До другого туру вийшла також Марін Ле Пен, лідер ультраправої партії "Національне об'єднання"? - У неї 23,41%.

На третьому місці - Жан-Люк Меланшон, лідер вкрай лівої партії "Нескорена Франція" . Його результат – 21,95%.

Решта учасників виборів не змогли набрати більше 8% голосів. Так, у ультраправого кандидата Ерік Земмур лише 7,05%.

Обидва кандидати, що вийшли у другий тур, засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча раніше Марін Ле Пен симпатизувала політиці Володимира Путіна, критикувала ЄС і НАТО.

Другий тур президентських виборів відбудеться 24 квітня. При цьому багато кандидатів, які вибули в першому, вже закликали своїх виборців віддати голоси за Макрона.