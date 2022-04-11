Макрон и Ле Пен вышли в второй тур выборов президента Франции: подсчитаны 100% голосов

Президент Франции Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает Le Figaro, которая опубликовала результаты обработки 100% протоколов.

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Действующий президента набрал 27,6% голосов. Во второй тур вышла также Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение"? — у нее 23,41%.

На третьем месте — Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция". Его результат — 21,95%.

Остальные участники выборов не смогли набрать больше 8% голосов. Так, у ультраправого кандидата Эрик Земмур всего 7,05%.

Оба вышедших во второй тур кандидата осуждают вторжение России в Украину, хотя ранее Марин Ле Пен симпатизировала политике Владимира Путина, критиковала ЕС и НАТО.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля. При этом многие из кандидатов, выбывших в первом, уже призвали своих избирателей отдать голоса за Макрона.