Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

В первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин ле Пен: данные экзитполов

В первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин ле Пен: данные экзитполов

Бельгийская La Libre опубликовала данные экзит-полов по результатам президентских выборов по Франции. Лидируют Эммануэль Макрон с 24% голосов и Марин Ле Пен с 24% голосов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Бельгийская La Libre со ссылкой на данные экзит-полов пишет, что Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получают по 24% на выборах президента Франции. На третьем месте - Жан-Люк Меланшон с 19%.

 “Обратите внимание, это результаты первого экзит-пола, проведенного одним из крупных институтов”, - пишет издание. Французские СМИ пока не публиковали экзит-полы.

Как распределились голоса: 

  • Эманнюэль Макрон, действующий президент,  24%; 
  • Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения»,— 24%; 
  • Жан-Люк Меланшон, глава «Непокорившейся Франции»,— 19%.
Фото 2 — В первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин ле Пен: данные экзитполов

Явка на выборах к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 65%, сообщает Le Monde. Избирательные участки во Франции завершат работу в 19:00 или 20:00 — в 20:00 или 21:00 по мск.

На выборах в 2022 году на пост президента претендуют 12 кандидатов:

  • Натали Арто – кандидат от партии "Рабочая борьба";
  • Николя Дюпон-Эньян — лидер правой партии "Вставай, Франция";
  • Анн Идальго – мэр Парижа и кандидат от социалистов;
  • Янник Жадо – кандидат французских зеленых;
  • Жан Лассаль – депутат от партии "Сопротивление";
  • Марин Ле Пен – лидер ультраправой партии "Национальное объединение";
  • Эммануэль Макрон – действующий президент Франции, представляющий партию "Вперед, Республика!";
  • Жан-Люк Меланшон – лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция";
  • Валери Пекресс — кандидат правоцентристских республиканцев;
  • Филипп Путу – кандидат от антикапиталистической партии Франции;
  • Фабьен Руссель — коммунист,
  • Эрик Земмур – кандидат крайне правых.

По данным МВД Франции, явка избирателей в полдень составила 25,48%, что на три пункта меньше соответствующих показателей первого тура 2017 года.