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В первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин ле Пен: данные экзитполов
Бельгийская La Libre опубликовала данные экзит-полов по результатам президентских выборов по Франции. Лидируют Эммануэль Макрон с 24% голосов и Марин Ле Пен с 24% голосов.
Бельгийская La Libre со ссылкой на данные экзит-полов пишет, что Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получают по 24% на выборах президента Франции. На третьем месте - Жан-Люк Меланшон с 19%.
“Обратите внимание, это результаты первого экзит-пола, проведенного одним из крупных институтов”, - пишет издание. Французские СМИ пока не публиковали экзит-полы.
Как распределились голоса:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Эманнюэль Макрон, действующий президент, 24%;
- Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения»,— 24%;
- Жан-Люк Меланшон, глава «Непокорившейся Франции»,— 19%.
Явка на выборах к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 65%, сообщает Le Monde. Избирательные участки во Франции завершат работу в 19:00 или 20:00 — в 20:00 или 21:00 по мск.
На выборах в 2022 году на пост президента претендуют 12 кандидатов:
- Натали Арто – кандидат от партии "Рабочая борьба";
- Николя Дюпон-Эньян — лидер правой партии "Вставай, Франция";
- Анн Идальго – мэр Парижа и кандидат от социалистов;
- Янник Жадо – кандидат французских зеленых;
- Жан Лассаль – депутат от партии "Сопротивление";
- Марин Ле Пен – лидер ультраправой партии "Национальное объединение";
- Эммануэль Макрон – действующий президент Франции, представляющий партию "Вперед, Республика!";
- Жан-Люк Меланшон – лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция";
- Валери Пекресс — кандидат правоцентристских республиканцев;
- Филипп Путу – кандидат от антикапиталистической партии Франции;
- Фабьен Руссель — коммунист,
- Эрик Земмур – кандидат крайне правых.
По данным МВД Франции, явка избирателей в полдень составила 25,48%, что на три пункта меньше соответствующих показателей первого тура 2017 года.