В первом туре президентских выборов во Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин ле Пен: данные экзитполов

Бельгийская La Libre опубликовала данные экзит-полов по результатам президентских выборов по Франции. Лидируют Эммануэль Макрон с 24% голосов и Марин Ле Пен с 24% голосов.

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Бельгийская La Libre со ссылкой на данные экзит-полов пишет, что Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получают по 24% на выборах президента Франции. На третьем месте - Жан-Люк Меланшон с 19%.

“Обратите внимание, это результаты первого экзит-пола, проведенного одним из крупных институтов”, - пишет издание. Французские СМИ пока не публиковали экзит-полы.

Как распределились голоса:

Эманнюэль Макрон, действующий президент, 24%;

Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения»,— 24%;

Жан-Люк Меланшон, глава «Непокорившейся Франции»,— 19%.

Явка на выборах к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 65%, сообщает Le Monde. Избирательные участки во Франции завершат работу в 19:00 или 20:00 — в 20:00 или 21:00 по мск.

На выборах в 2022 году на пост президента претендуют 12 кандидатов:

Натали Арто – кандидат от партии "Рабочая борьба";

Николя Дюпон-Эньян — лидер правой партии "Вставай, Франция";

Анн Идальго – мэр Парижа и кандидат от социалистов;

Янник Жадо – кандидат французских зеленых;

Жан Лассаль – депутат от партии "Сопротивление";

Марин Ле Пен – лидер ультраправой партии "Национальное объединение";

Эммануэль Макрон – действующий президент Франции, представляющий партию "Вперед, Республика!";

Жан-Люк Меланшон – лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция";

Валери Пекресс — кандидат правоцентристских республиканцев;

Филипп Путу – кандидат от антикапиталистической партии Франции;

Фабьен Руссель — коммунист,

Эрик Земмур – кандидат крайне правых.

По данным МВД Франции, явка избирателей в полдень составила 25,48%, что на три пункта меньше соответствующих показателей первого тура 2017 года.