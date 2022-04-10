У першому турі президентських виборів у Франції лідирують Еммануель Макрон та Марін ле Пен: дані екзитполів

Бельгійська La Libre опублікувала дані екзитполів за результатами президентських виборів у Франції. Лідирують Еммануель Макрон з 24% голосів і Марін Ле Пен з 24% голосів.

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Бельгійська La Libre з посиланням на дані екзитполів пише, що Еммануель Макрон та Марін Ле Пен отримують по 24% на виборах президента Франції. На третьому місці – Жан-Люк Меланшон з 19%.

"Зверніть увагу, це результати першого екзитполу, проведеного одним із великих інститутів", - пише видання. Французькі ЗМІ поки що не публікували екзитполи.

Як розподілилися голоси:

Еманнуель Макрон, чинний президент, 24%;

Марін Ле Пен, лідер «Національного об'єднання», 24%;

Жан-Люк Меланшон, глава «Не підкорилася Франції», 19%.

Що відомо про кандидатів:

Еммануель Макрон - президент Франції, що представляє партію "Вперед, Республіка!". Офіційно оголосив про висування своєї кандидатури на другий термін лише 3 березня, менш ніж за 40 днів до першого туру виборів. У його програмі: зниження податків та скорочення видатків бюджету (по €15 млрд); пенсійна реформа із підвищенням віку виходу на заслужений відпочинок із 62 до 64 років; продовження реформ у сфері зайнятості та допомоги з безробіття; реформа системи виплати соціальної допомоги; поновлення будівництва АЕС; збільшення військового бюджету з €40 до €50 млрд.

Марін Ле Пен – лідер ультраправої партії "Національне об'єднання". Раніше симпатизувала політиці Володимира Путіна, критикувала ЄС та НАТО, однак у нинішній виборчій кампанії доклала зусиль, щоб дистанціюватися від Москви та засудила війну РФ в Україні. У її програмі: посилення імміграційної політики; збільшення фінансування МВС та системи правосуддя; збільшення кількості місць у в'язницях; посилення заходів боротьби з ісламізмом; план інвестицій у охорону здоров'я у розмірі €20 млрд; зниження цін на енергоносії для населення; націоналізація швидкісних платних шляхів; приватизація громадських телеканалів та радіостанцій.

Крім них, на посаду президента Франції цього року претендують:

Наталі Арто – кандидат від партії "Робітнича боротьба";

Ніколя Дюпон-Еньян - лідер правої партії "Вставай, Франція";

Анн Ідальго – мер Парижа та кандидат від соціалістів;

Яннік Жадо – кандидат французьких зелених;

Жан Лассаль – депутат від партії "Опір";

Жан-Люк Меланшон – лідер вкрай лівої партії "Нескорена Франція";

Валері Пекресс - кандидат правоцентристських республіканців;

Філіп Путу – кандидат від антикапіталістичної партії Франції;

Фаб'єн Руссель - комуніст,

Ерік Земмур – кандидат вкрай правих.

Явка на виборах до 17:00 за місцевим часом (18:00 за київським часом) склала 65%, повідомляє Le Monde. Виборчі дільниці у Франції завершать роботу о 19:00 або 20:00 - о 20:00 або 21:00 за київським часом.