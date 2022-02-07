Макрон рассчитывает прийти к "мирному соглашению" по ситуации вокруг Украины во время переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает во время сегодняшних переговоров с Владимиром Путиным достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает издание Politico.

Макрон рассчитывает, что ему удастся договориться с Путиным. Если у него получится предотвратить вторжение России на украинские земли, то в преддверии президентских выборов во Франции в апреле 2022 года он станет национальным героем.

Французские СМИ сейчас усиленно проводят параллели между Макроном и его предшественником Николя Саркози, который успешно выступил посредником в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

"Вы не выиграете выборы с помощью внешней политики, но это напоминание о статусе Эммануэля Макрона как государственного деятеля международного уровня, и это позволяет ему выделиться из остальных кандидатов еще до начала кампании, чтобы показать, что она способна обеспечить существование Франции на международной арене", — говорят французские политические эксперты.

В то же время некоторые страны Запада не в восторге от действий Макрона, они считают, что им из-за его переговоров придется пойти на уступки Москве. Но в целом среди членов НАТО превалирует мнение, что Россия отступит лишь в случае демонстрации силы и увеличения поставок оружия для Украины.

По данным издания, визит Макрона в Россию направлен на создание "стратегической автономии" Европы, которая отстаивает свои интересы безопасности, а не просто наблюдает за переговорами Москвы и Вашингтона.

"Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченности России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором", — сказано в статье.

Напомним, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день, 8 февраля, французский президент отправится в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.