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Джонсон и Макрон договорились о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с возможным полномасштабным вторжением российских войск в Украину.
Как сообщает пресс-служба британского премьера, Джонсон рассказал Макрону о своем визите в Киев на прошлой неделе.
Лидеры двух стран признали, что поиск дипломатического урегулирования нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей.
"Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Джонсон и Макрон также обсудили ситуацию по укреплению восточного фланга НАТО для обеспечения полной защиты союзников от действий Российской Федерации.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул, что все демократические страны имеют право претендовать на вступление в НАТО, в том числе Украина.
За день до этого Борис Джонсон прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили действия, которые помогут предотвратить российскую агрессию.
По словам Джонсона, Великобритания вместе с другими странами готовит санкции против РФ. Они будут введены "как только нога российского солдата пересечет границу".
Он также заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (около 119 млн долларов) для защиты страны от российского влияния.
Кроме этого, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день, 8 февраля, французский президент отправится в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.