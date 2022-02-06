Джонсон и Макрон договорились о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с возможным полномасштабным вторжением российских войск в Украину.

Как сообщает пресс-служба британского премьера, Джонсон рассказал Макрону о своем визите в Киев на прошлой неделе.

Лидеры двух стран признали, что поиск дипломатического урегулирования нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей.

"Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

Джонсон и Макрон также обсудили ситуацию по укреплению восточного фланга НАТО для обеспечения полной защиты союзников от действий Российской Федерации.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул, что все демократические страны имеют право претендовать на вступление в НАТО, в том числе Украина.

За день до этого Борис Джонсон прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили действия, которые помогут предотвратить российскую агрессию.

По словам Джонсона, Великобритания вместе с другими странами готовит санкции против РФ. Они будут введены "как только нога российского солдата пересечет границу".

Он также заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (около 119 млн долларов) для защиты страны от российского влияния.

Кроме этого, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день, 8 февраля, французский президент отправится в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.