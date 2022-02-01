Зеленский и Джонсон договорились о мерах, которые помогут сдержать агрессию России

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прибывший в Киев во вторник, 1 февраля, обсудили действия, которые помогут предотвратить российскую агрессию. Об этом стало известно из трансляции Офиса президента.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", — заявил Зеленский в заявлении по итогам встречи.

"Дальнейшее вторжение РФ в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой для России и мира", — отметил Джонсон.

По его словам, Великобритания вместе с другими странами готовит санкции против России, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".

Борис Джонсон также заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (около 119 млн долларов) для защиты страны от российского влияния.

Ранее Украина получила от Великобритании противотанковое оружие. Британские военнослужащие персонально проведут краткое обучение по применению этих комплексов.

Как заявил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба, в среду, 2 февраля, должно было быть официально объявлено о создании нового малого альянса в составе Украины, Великобритании и Польши. Но в связи с переносом встречи дипломатические команды "продолжат оттачивать новый формат".