Великобритания начала эвакуацию сотрудников посольства из Киева — СМИ

Великобритания начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на неких чиновников.

Отмечается, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, однако около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Напомним, что перед этим Государственный департамент США разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Украине, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников диппредставительства.

Данное решение США приняли в качестве особого предостережения "из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыва безопасности" в Украине.

Посольство отмечало, что до этого оно проконсультировалось с украинскими властями в этом вопросе и координирует свои действия с посольствами стран НАТО и стран-партнеров в Киеве, а те уже сами определят свою позицию.

В конце прошлой недели СМИ уже сообщали о планах США эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины, однако накануне со ссылкой на представителя Госдепа было заявлено, что такое распоряжение пока не поступало.

В то же время верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявляет, что ЕС "не собирается делать то же самое, что США, поскольку не видит для этого каких-то конкретных причин", пока ведутся переговоры с Россией.