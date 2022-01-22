США планируют эвакуировать семьи дипломатов из Украины на следующей неделе – CNN

США проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN.

"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - сообщает телеканал.

Согласно многочисленным источникам CNN, посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и членов их семей.

Представитель Госдепартамента сказал, что им "нечего объявить в настоящее время".

"Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью", - сказали в Госдепе.

Представитель посольства отказался от комментариев телеканалу.

Кроме того, источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По мнению Зеленского, если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет "чрезмерной реакцией".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Встреча прошла на фоне безрезультатных переговоров между делегациями США, НАТО и РФ, на которых обсуждалась напряженная ситуация, сложившаяся вблизи границы Украины.

Отметим, вечером в среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и "не бежать за спичками и гречкой".