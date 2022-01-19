Зеленский встретился с Блинкеном: США заявили о поддержке Украины и выделении $300 млн дополнительной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Встреча прошла на фоне безрезультатных переговоров между делегациями США, НАТО и РФ, на которых обсуждалась напряженная ситуация, сложившаяся вблизи границы Украины.

"Благодарю за действенную поддержку США в сфере политики и безопасности. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", — сообщил Зеленский о результатах переговоров в своем Twitter.

Блинкен сказал, что приехал по просьбе президента Джозефа Байдена, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского сегодня о наших переговорах с Россией на прошлой неделе и подчеркнул, что ничего не будет об Украине без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию использовать дипломатию как единственный путь вперед", — сказал он.

Госсекретарь назвал "беспрецедентной угрозой" скопление российских войск у границ с Украиной.

"Как я указал, Россия пытается уже долго дестабилизировать Украину экономически и внутренне, и это вопрос, который мы уже обсудили сегодня с президентом Зеленским и министром иностранных дел. Как я уже говорил ранее, мы будем продолжать поддерживать Украину для того, чтобы решить экономические вызовы, причиненные Россией", — заявил он.

Блинкен и Зеленский обсудили помощь США и международного сообщества Украине в сферах безопасности и экономики. Госсекретарь подчеркнул необходимость единства украинцев в свете российской угрозы.

"Сила нашей дипломатии заключается в сдерживании, и любая реакция на агрессию Москвы требует единства среди партнеров и союзников и Украины в том числе. Это мы подчеркнули именно сегодня, во время нашей встречи с президентом Зеленским и министром иностранных дел. Украина должна быть единой в такие сложные времена", — сказал Блинкен.

Он добавил, что в 2022 году США выделят на поддержку Украины дополнительные $300 млн.

Блинкен решил срочно посетить Киев на фоне опасений Украины и ее западных союзников по поводу десятков тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных в Украине и вблизи границ. Он также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы рассказать, что планирует американская сторона на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия вторгнется в Украину.

Перед этим Украину тайно посетил директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс. Визит прошел также в связи с угрозой российского вторжения.