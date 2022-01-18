Блинкен решил прилететь в Украину на фоне эскалации напряженности с Россией — Госдепартамент США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 января посетит Киев из-за угрозы, которую Россия представляет для Украины. Речь об эскалации и наращивании военной мощи возле украинских границ. Об этом 18 января сообщил Государственный департамент США.

Блинкен также собирается отправиться с дипломатическим визитом в Германию по той же причине, что и в Украину.

В Киеве госсекретарь США назначил встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы рассказать, что планирует американская сторона на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия вторгнется в Украину.

"Поездка госсекретаря и консультации являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины", — отметили в Госдепартаменте США.

После Украины Блинкен отправится в Германию. В Берлине он собирается обсудить недавние переговоры с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

Напомним, директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс на фоне угрозы российского вторжения 12 января тайно посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Внимание американских политиков снова приковано к Украине из-за опасений по поводу вторжения российской армии в Украину. В частности, по информации американского издания New York Times, Путин перенес дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Одной из причин стали погодные условия для продвижения бронетехники.

На фоне таких новостей Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.