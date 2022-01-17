Великобритания поставит в Украину оружие для защиты от российских танков

В парламенте Великобритания заявили, что поставит Украине противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения российских войск, сообщает Reuters.

"Мы приняли решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружения", — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в парламенте и добавил, что британские военнослужащие персонала проведут краткое обучения по применению этих комплексов.

"Они ближнего радиуса действия.... Но тем не менее это заставило бы людей задуматься о том, что они делают, и если бы танки ворвались в Украину, вторглись бы в нее, то системы были бы частью защитного механизма", — подчеркнул Уоллес.

Он сказал, что пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить кризис,.

"Нынешняя трещина глубока, но не является непреодолимой. Я все еще надеюсь, что дипломатия победит. Выбор за президентом Путиным", — подвел итог глава военного ведомства Великобритании.

Не все в Европе занимают такую позицию относительно Украины. Так, в ноябре 2021 года Германия наложила вето на приобретение Украиной оружия против дронов и противоснайперских систем. Правда, затем запрет на покупку антидроновых систем был снят на основании того, что это оружие было признано нелетальным.

Из-за наращивания войск России вблизи украинских границ министр обороны Алексей Резников запросил у США вооружение, которое предназначалось Афганистану.

Власти США рассматривают и возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России. Это связано с тем, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена наращиванием военной техники на российско-украинской границе. В пакет помощи могут войти новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты "Стингер".