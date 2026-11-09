На границе с Румынией временно ограничат въезд через пункт "Солотвино"

10 ноября с 08:00 до 16:00 в пункте пропуска "Солотвино – Сигета-Мармация" на украинско-румынской границе временно ограничат движение транспортных средств на въезд в Румынию.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

По информации румынской стороны, ограничения связаны с заменой модульных кабин, в которых осуществляют пограничный контроль.

Водителям советуют заранее скорректировать маршрут и для пересечения границы воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь - Сигета-Мармация".

В указанный период возможно замедление оформления пешеходов.

Путешественников просят учесть временные ограничения при планировании поездок во избежание длительного ожидания на границе.

Пункт пропуска "Солотвино – Сигета-Мармация" является автомобильным и пешеходным и в обычном режиме работает круглосуточно.

Напомним, в июне из-за инфраструктурных работ на мосту через Тису движение через "Солотвино" уже временно приостанавливали для автомобилей. Тогда ограничения действовали с 8 по 17 июня с 09:00 до 16:00.