На кордоні з Румунією тимчасово обмежать в’їзд через пункт "Солотвино"

10 листопада з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух транспортних засобів на в’їзд до Румунії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

За інформацією румунської сторони, обмеження пов’язані із заміною модульних кабін, у яких здійснюють прикордонний контроль.

Водіям радять заздалегідь скоригувати маршрут та для перетину кордону скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".

У зазначений період також можливе уповільнення оформлення пішоходів.

Подорожувальників просять врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні.

Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" є автомобільним і пішохідним та у звичайному режимі працює цілодобово.

Нагадаємо, у червні через інфраструктурні роботи на мосту через Тису рух через "Солотвино" уже тимчасово призупиняли для автомобілів. Тоді обмеження діяли з 8 до 17 червня з 09:00 до 16:00.