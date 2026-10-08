На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску до Румунії: які умови проїзду

У Закарпатській області на спільному кордоні України та Румунії розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

На першому етапі новий перехід працюватиме для легкових автомобілів і зможе пропускати до 400 машин на добу.

Що збудували для запуску руху

Для відкриття сполучення сторони виконали такі роботи:

з українського боку збудували під'їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю;

з румунського боку побудували сам пункт пропуску, а також звели новий мостовий перехід через Тису, який з'єднав дві країни.

У відкритті взяли участь заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонель Скріоштяну, представники румунського МВС, прикордонних і митних служб та місцевих громад.

Плани розширення пункту пропуску

Міністр Микола Калашник зазначив, що відкриття об'єкта дає змогу перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі пункти пропуску під час війни.

Наступний етап — створення повноцінного пункту пропуску для вантажних автомобілів та автобусів. Після завершення будівництва тут зможуть оформлювати до 400 вантажівок і 50 автобусів на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Румунія домовилися збільшити експорт залізницею, портами та через кордон. Україна та Румунія досягли низки домовленостей щодо розвитку додаткових маршрутів експорту й імпорту, модернізації прикордонної інфраструктури та підвищення стабільності перевезень.