Україна та Румунія домовилися збільшити експорт залізницею, портами та через кордон

Україна та Румунія досягли низки домовленостей щодо розвитку додаткових маршрутів експорту й імпорту, модернізації прикордонної інфраструктури та підвищення стабільності перевезень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У Констанці відбулася зустріч із державним секретарем Міністерства транспорту Румунії Іонелом Скріоштяну, представниками залізниці, портів, митної і прикордонної служб та бізнесу. Попри те, що формування уряду в Румунії ще триває, партнери підтвердили готовність втілювати спільні проєкти.

Залізниця та дунайські порти

Сторони домовилися підтримувати щоденну передачу 6 пар поїздів до порту Констанца. Румунська сторона пришвидшить ремонт залізничної та припортової інфраструктури на своїй території, щоб збільшити обсяги перевезень до 10 пар поїздів на добу.

Також учасники зустрічі обговорили запровадження пріоритетного пропуску українських вантажів і створення спільного цифрового інструменту для координації перевізників та операторів. Крім того, розпочався діалог щодо додаткового використання потужностей румунських портів Галац і Браїла.

Сулінський канал: черги та нічні проводки

Українська сторона наголосила, що потреба в проходженні каналу залишається незмінною — щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби. Для розширення пропускної спроможності погодили такі кроки:

румунська сторона до кінця тижня надішле запрошення представнику Адміністрації морських портів України для організації спільної диспетчеризації суден;

якщо на вихід накопичиться велика кількість суден з українських портів, партнери виділятимуть одну добу для їхнього виключного проходу каналом;

узгоджено нічні проводки для суден, які встигли зайти в канал до настання темряви (з дотриманням правил безпеки через скорочення світлового дня);

окремо сторони домовилися прискорити практичну реалізацію проєкту PRIMUS.

Розширення кордону та новий міст через Дунай

На автомобільних дорогах триває розширення пункту пропуску "Порубне — Сірет". Українська частина робіт за програмою CEF завершена — збудовано чотири додаткові смуги, наразі очікується фініш робіт із румунського боку.

Також сторони обговорили перспективу відкриття пунктів "Шепіт" і "Хижа" для легкових авто та прискорення підготовки угоди про спільний контроль, що створить правову основу для спільних пунктів на території Румунії. Румунські партнери підтвердили економічну доцільність будівництва мосту "Орлівка — Ісакча" та порушили питання сполучення між Пашканем і Тарашанами з модернізацією автодороги М-19 у межах ініціативи SAFE.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське зерно склало лише 7% вантажів у Констанці за понад два місяці. З початку нового сезону через румунський порт Констанца пройшло близько 8 млн тонн вантажів, однак на транзитне українське зерно припало лише близько 550 тис. тонн, або майже 7% загального обсягу.