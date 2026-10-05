Украина и Румыния договорились увеличить экспорт по железной дороге, портам и через границу

Украина и Румыния достигли ряда договоренностей по развитию дополнительных маршрутов экспорта и импорта, модернизации пограничной инфраструктуры и повышению стабильности перевозок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

В Констанце состоялась встреча с государственным секретарем Министерства транспорта Румынии Ионелом Скриоштяну, представителями железной дороги, портов, таможенной и пограничной служб и бизнеса. Несмотря на то, что формирование правительства в Румынии продолжается, партнеры подтвердили готовность воплощать совместные проекты.

Железная дорога и дунайские порты

Стороны договорились поддерживать ежедневную передачу 6 пар поездов в порт Констанца. Румынская сторона ускорит ремонт железнодорожной и припортовой инфраструктуры на своей территории, чтобы увеличить объемы перевозок до 10 пар поездов в сутки.

Также участники встречи обсудили введение приоритетного пропуска украинских грузов и создание общего цифрового инструмента для координации перевозчиков и операторов. Кроме того, начался диалог о дополнительном использовании мощностей румынских портов Галац и Браила.

Сулинский канал: очереди и ночные проводки

Украинская сторона подчеркнула, что потребность в прохождении канала остается неизменной — по меньшей мере, 10 судов на вход и 10 на выход ежесуточно. Для расширения пропускной способности согласовали следующие шаги:

румынская сторона до конца недели пришлет приглашение представителю Администрации морских портов Украины для организации совместной диспетчеризации судов;

если на выход накопится большое количество судов из украинских портов, партнеры будут выделять одни сутки для их исключительного прохода по каналу;

согласованы ночные проводки для судов, успевших зайти в канал до наступления темноты (с соблюдением правил безопасности из-за сокращения светового дня);

отдельно стороны договорились ускорить практическую реализацию проекта PRIMUS.

Расширение границы и новый мост через Дунай

На автомобильных дорогах продолжается расширение пункта пропуска "Порубное - Сирет". Украинская часть работ по программе CEF завершена — построено четыре дополнительных полосы, ожидается финиш работ с румынской стороны.

Также стороны обсудили перспективу открытия пунктов "Шепот" и "Хищника" для легковых авто и ускорения подготовки соглашения о совместном контроле, что создаст правовую основу для общих пунктов на территории Румынии. Румынские партнеры подтвердили экономическую целесообразность строительства моста "Орловка - Исакча" и подняли вопрос сообщения между Пашканем и Тарашанами с модернизацией автодороги М-19 в рамках инициативы SAFE.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское зерно составило всего 7% грузов в Констанце за более чем два месяца. С начала нового сезона через румынский порт Констанца прошло около 8 млн. тонн грузов, однако на транзитное украинское зерно пришлось лишь около 550 тыс. тонн, или почти 7% от общего объема.