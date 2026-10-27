Бывший замминистра экономики стал топ-менеджером в компании совладельца АТБ

Бывший заместитель министра экономики Егор Перелыгин стал заместителем CEO по добыче и членом совета директоров инвестгруппы BGV Group Management Геннадия Буткевича, совладельца крупнейшей торговой сети в Украине АТБ.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении BGV Group Management.

Отмечается, что Перелыгин возглавит добывающее направление группы. Он будет заниматься проектами по добыче и переработке критических минералов и производству других стратегических материалов, построением коммерчески эффективной бизнес-модели направления, структурированием новых инвестиционных и коммерческих сделок и привлечением капитала.

Перелыгин заявил, что рад присоединиться к команде. Он написал в Facebook, что его должность – это фактически Chief Mining Officer по западной терминологии. Перелыгин будет работать в команде под руководством Александра Наумика, которая среди первых в Украине поняла стратегическую важность добычи и переработки критических минералов, последовательно инвестировала финансовый ресурс и экспертизу в геологическую разведку, лабораторную работу, разработку технологий переработки и оценку запасов по западным стандартам.

"Планов и задач много. Среди них - развитие и развитие производства и бизнеса в секторе критических минералов и других стратегических материалов, развитие коммерческо-эффективной бизнес-модели, структурирование новых инвестиционных и коммерческих соглашений, привлечение капитала в стратегические проекты, развертывание и контроль соответствующих операционных процессов и воплощение в жизнь очень амбициозной.

Что известно о Егоре Перелыгине

Егор Перелыгин с июля 2025 года по 20 октября работал заместителем министра экономики и окружающей среды.

Перелыгин получил высшее образование во Франции (ISEG, ISG) и США (St. John's University), имеет степень MBA. До назначения в правительство занимал руководящие должности в банковском секторе, руководил компанией "Петро-Консалтинг" (сейчас – ООО "Европейский литий Украина"), а также в 2021-2025 гг. дважды возглавлял АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ОГХК

В Минэкономики Перелыгин отвечал за координацию и контроль работы департамента привлечения инвестиций и взаимодействия с международными организациями, департамента финполитики и страхования военных рисков, управления недропользованием.

Перелыгина также была делегирована как уполномоченное лицо в Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления (URIF), а недавно на этом посту его заменила экс-премьер-министр Юлия Свириденко.

О BGV Group Management

BGV Group Management основана в 2015 году совладельцем сети АТБ Геннадием Буткевичем. Компания развивает пять основных направлений деятельности – добыча, энергетика, девелопмент, ритейл, а также образовательно-спортивное направление.

BGV Group Management работает в добывающей отрасли более 10 лет. По данным компании, ее инвестиции в это направление уже превысили $125 млн. Группа развивает проекты, связанные с графитом, бериллием, цирконием, титаном, молибденом и редкоземельными элементами.

В октябре стало известно, что Украино-американский инвестиционный фонд восстановления (URIF) и BGV Group Management создают общую платформу для развития проектов из критических минералов в Украине. На начальном этапе предусмотрена возможность инвестиций до $30 млн. в программы развития отдельных проектов с фокусом на редкоземельных элементах, бериллии и цирконии.