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США и BGV запускают платформу для инвестиций в критические минералы Украины

США и BGV запускают платформу для инвестиций
США и BGV запускают платформу для инвестиций

Украино-американский инвестиционный фонд восстановления (URIF) и BGV Group Management создают общую платформу для развития проектов критических минералов в Украине. На начальном этапе предусмотрена возможность инвестиций до $30 млн. в программы развития отдельных проектов с фокусом на редкоземельных элементах, бериллии и цирконии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение BGV Group Management.

Платформа должна сформировать портфель перспективных добывающих проектов и помогать им пройти от ранних этапов разработки до готовности привлекать масштабное проектное финансирование и переходить к промышленному производству.

По словам руководителя инвестиционного направления Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Конора Коулмана, партнерство должно совместить инвестиционные возможности фонда с операционным опытом BGV и способствовать привлечению дополнительного международного капитала.

К отдельным проектам планируется привлекать украинских и международных соинвесторов, финансовые учреждения, технологических и промышленных партнеров, стратегических инвесторов, а также потенциальных покупателей будущей продукции.

При этом создание платформы не означает автоматического финансирования какого-либо проекта или компании. Объем инвестиций, структура сделки и условия участия будут определяться отдельно после оценки каждого актива.

BGV Group Management работает в добывающей отрасли более 10 лет. По данным компании, ее инвестиции в это направление уже превысили $125 млн. Группа развивает проекты, связанные с графитом, бериллием, цирконием, титаном, молибденом и редкоземельными элементами.

URIF создан Украиной и США для привлечения капитала в восстановление и стратегические отрасли украинской экономики. Среди направлений работы фонда – проекты, связанные с укреплением цепей снабжения критическим сырьем.

Напомним, ранее Украино-американский инвестиционный фонд восстановления сформировал портфель проектов на $1,2 млрд за первые два месяца работы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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