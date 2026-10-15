США та BGV запускають платформу для інвестицій у критичні мінерали України

Україно-американський інвестиційний фонд відбудови (URIF) та BGV Group Management створюють спільну платформу для розвитку проєктів із критичних мінералів в Україні. На початковому етапі передбачена можливість інвестицій до $30 млн у програми розвитку окремих проєктів із фокусом на рідкісноземельних елементах, берилії та цирконії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення BGV Group Management.

Платформа має сформувати портфель перспективних видобувних проєктів та допомагати їм пройти шлях від ранніх етапів розробки до готовності залучати масштабне проєктне фінансування і переходити до промислового виробництва.

За словами керівника інвестиційного напряму Корпорації фінансування міжнародного розвитку США (DFC) Конора Коулмана, партнерство має поєднати інвестиційні можливості фонду з операційним досвідом BGV та сприяти залученню додаткового міжнародного капіталу.

До окремих проєктів планують залучати українських та міжнародних співінвесторів, фінансові установи, технологічних і промислових партнерів, стратегічних інвесторів, а також потенційних покупців майбутньої продукції.

При цьому створення платформи не означає автоматичного фінансування будь-якого проєкту чи компанії. Обсяг інвестицій, структура угоди та умови участі визначатимуться окремо після оцінки кожного активу.

BGV Group Management працює у видобувній галузі понад 10 років. За даними компанії, її інвестиції у цей напрям уже перевищили $125 млн. Група розвиває проєкти, пов'язані з графітом, берилієм, цирконієм, титаном, молібденом та рідкісноземельними елементами.

URIF створений Україною та США для залучення капіталу у відновлення та стратегічні галузі української економіки. Серед напрямів роботи фонду – проєкти, пов'язані зі зміцненням ланцюгів постачання критичної сировини.

Нагадаємо, раніше Україно-американський інвестиційний фонд відбудови сформував портфель проєктів на $1,2 млрд за перші два місяці роботи.