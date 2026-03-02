Запланована подія 2

Українсько-Американський інвестиційний фонд сформував портфель проєктів на $1,2 млрд за два місяці роботи

Українсько-Американський інвестиційний фонд сформував портфель проєктів на $1,2 млрд за два місяці роботи / Shutterstock

Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови сформував перший портфель проєктів орієнтовною вартістю $1,2 млрд за підсумками перших двох місяців роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За цей період через Інвестпортал було подано 138 інвестиційних заявок. Комітет із пошуку проєктів відібрав 22 ініціативи для подальшого опрацювання. Вісім із них уже мають високий рівень підготовки та формують базовий портфель Фонду.

Найбільшу кількість заявок подано у сфері енергетики та енергетичної безпеки — 53 проєкти. У транспортній та логістичній інфраструктурі надійшло 14 заявок, у напрямі критичних мінералів — 10, у сфері новітніх технологій — 7. Один проєкт стосується цифрової та телекомунікаційної інфраструктури.

"Кількість поданих заявок та інтерес з боку міжнародних інвесторів підтверджують головне: Україна має значний нереалізований інвестиційний потенціал – і ми вже бачимо, як він перетворюється на конкретні проєкти відбудовии", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

Фонд створено на підставі міжурядової угоди між Україною та США. Статутний капітал сформовано на паритетних засадах — по $75 млн з кожного боку. Внесок США здійснено через Корпорація фінансування міжнародного розвитку США (DFC). Загальний обсяг початкового капіталу становить $150 млн.

Структура управління Фонду передбачає Керівну раду та чотири профільні комітети: інвестиційний, аудиторський, адміністративний і комітет із пошуку проєктів. Функції інвестиційного радника виконує міжнародна компанія Alvarez & Marsal.

Комітет із пошуку проєктів проводить засідання щомісяця та забезпечує відбір і підготовку ініціатив відповідно до стратегічних пріоритетів Фонду. У перші роки діяльності пріоритет надаватиметься інвестиціям у власний капітал та квазікапітальні інструменти.

У межах удосконалення процедур команда Фонду також оновила вебсайт, зробивши процес подання та розгляду інвестиційних ініціатив більш структурованим і прозорим.

Нагадаємо, Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови вже отримав понад 60 проєктних пропозицій за перший місяць роботи. Наразі 37 заявок надійшли від українських компаній, а один проєкт уже розпочав процедуру перевірки Due Diligence для отримання фінансування.

Автор:
Тетяна Гойденко