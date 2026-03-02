Украинско-Американский инвестиционный фонд сформировал портфель проектов на $1,2 млрд за два месяца работы

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления сформировал первый портфель проектов ориентировочной стоимостью $1,2 млрд по итогам первых двух месяцев работы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

За этот период через Инвестпортал было подано 138 инвестиционных заявок. Комитет по поиску проектов отобрал 22 инициативы для дальнейшей проработки. У восьми из них уже высокий уровень подготовки и формируется базовый портфель Фонда.

Наибольшее количество заявок подано в сфере энергетики и энергетической безопасности - 53 проекта. В транспортной и логистической инфраструктуре поступило 14 заявок, в направлении критических минералов – 10, в сфере новейших технологий – 7. Один проект касается цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры.

"Количество поданных заявок и интерес со стороны международных инвесторов подтверждают главное: Украина имеет значительный нереализованный инвестиционный потенциал - и мы уже видим, как он превращается в конкретные проекты восстановления", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин.

Фонд создан на основании межправительственного соглашения между Украиной и США. Уставный капитал сформирован на паритетной основе — по $75 млн с каждой стороны. Взнос США внесен через Корпорацию финансирования международного развития США (DFC). Общий объем начального капитала составляет $150 млн.

Структура управления Фонда предусматривает Управляющий совет и четыре профильных комитета: инвестиционный, аудиторский, административный и комитет по поиску проектов. Функции инвестиционного советника выполняет международная компания Alvarez&Marsal.

Комитет по поиску проектов проводит заседания ежемесячно и обеспечивает отбор и подготовку инициатив в соответствии со стратегическими приоритетами Фонда. В первые годы деятельности приоритет будет предоставляться инвестициям в собственный капитал и квазикапитальные инструменты.

В рамках усовершенствования процедур команда Фонда также обновила вебсайт, сделав процесс представления и рассмотрения инвестиционных инициатив более структурированным и прозрачным.

Напомним, украинско-американский инвестиционный фонд восстановления уже получил более 60 проектных предложений за первый месяц работы. В настоящее время 37 заявок поступило от украинских компаний, а один проект уже начал процедуру проверки Due Diligence для получения финансирования.