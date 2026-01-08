Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления начал прием заявок

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Корпорацией финансирования международного развития США (DFC) объявили о запуске онлайн-портала для представления инвестиционных проектов в Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Запуск платформы стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 г. после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.

"Фонд готов направлять капитал в инициативы, углубляющие партнерство Украины и США и усиливающие устойчивость нашей экономики. Мы ожидаем качественные заявки и первые инвестиции уже в ближайшие месяцы", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Представить проектное предложение через онлайн-портал могут компании и инвесторы, чьи инициативы отвечают приоритетным секторам Фонда и готовы к привлечению финансирования.

Инвестиционный Фонд восстановления (АУИФ) в первую очередь будет рассматривать проекты в таких областях: критические минералы (upstream и midstream), энергетика, включая генерацию, передачу и добычу углеводородов, транспорт и логистику, информационно-коммуникационные технологии, а также новейшие технологии. На начальных этапах деятельности Фонд будет отдавать предпочтение инвестициям в собственный капитал или в финансовые инструменты, подобные ему (квазикапитал).

После подачи заявки команда Фонда проводит ее предварительный анализ. В случае заинтересованности с потенциальным участником связываются для уточнения деталей и запроса дополнительных материалов, например финансовой модели, структуры проекта, подтверждения готовности к реализации и информации о партнерах. Оценка проектов также подразумевает анализ ключевых рисков и методов их минимизации. Требования и инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии развития проекта и структуры финансирования.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики. Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала. В структуре управления Фонда действует Управляющий совет и четыре профильных комитета – инвестиционный, аудиторский, административный и комитет по поиску проектов. А также назначен ключевой операционный партнер Фонда – компания Alvarez & Marsal (A&M), являющаяся инвестиционным советником Фонда.

Ранее сообщалось, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах и должен стать маркетмейкером рынка.